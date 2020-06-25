"Не потрібно божеволіти": батько Фаті прокоментував чутки про 150 млн від Манчестер Юнайтед

Борі Фаті дав однозначну відповідь щодо подальших планів свого сина – 17-річного форварда Барселони Ансу Фаті.

"Ми завжди насолоджуємося Барсою. Це частина футболу, і ми раді цьому. Не потрібно божеволіти. Мессі перебуває над всіма футболістами, таких, як він, просто немає. Якщо ви поруч з Мессі, то повинні дякувати Богові і вчитися.

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150 млн від Манчестер Юнайтед за Ансу – це неправда, я не знаю, звідки це. Нам тут комфортно. Ті, хто їде, потім хочуть повернутися в Барсу, про що тут говорити? Ансу насолоджується своїми мріями, чого ще бажати? Попереду ще довгий шлях, грати в Барсі – це серйозний виклик", – наводить слова Фаті-старшого AS.

У нинішньому сезоні Ла Ліги юний Фаті провів 17 матчів, в яких відзначився 5 голами та асистом.

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