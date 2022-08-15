Бывший игрок и тренер Шахтера Валерий Яремченко в свой 75-й день рождения не может уделять много внимания футболу.

– Валерий Иванович, сейчас вы в безопасном месте?

– Да, в последнее время мы с детьми проживали в Харькове, откуда переехали из Курахово, но по известным причинам вынуждены были уехать и из этого прекрасного города, страдающего от обстрелов. Сейчас находимся ближе к центру Украины, мы такие же беженцы, как и многие люди нашей страны.

– Свою позицию по поводу действий российских захватчиков вы неоднократно высказывали в своих предыдущих интервью. Уверен, что она не изменилась, не правда ли?

– Только усилилась. Еще в 2014 году я говорил, что россияне – настоящие захватчики. Не место им в Украине и всем цивилизованном мире.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?

– Вы работали в Шахтере и Карпатах. Языковая проблема, которую пытаются нам рисовать, иногда существовала?

– Такого не было ни во Львове, ни в Донецке. Не нужно ничего придумывать. Да, конечно, мы живем в Украине, поэтому должны знать свой родной язык. Но львовяне хорошо понимают русский, а донетчане – украинский. Так же и я. У меня же отец – украинец, а мать – россиянка.

Считаю, что не нужно делать из языка какой-то политический инструмент. В Швейцарии свободно общаются на французском, немецком, итальянском языках. И у них нет никаких проблем.

– Ваш родной Шахтер недавно стал по-настоящему украинским клубом. Таким, каким в свое время вы тренировали. Вас это радует?

– Давайте не торопиться с выводами. Легионеры многое дали команде, подталкивая к росту наших игроков, которые теперь получили шанс себя проявить. Желаю им его использовать и хоть как-то порадовать людей, оказавшихся в столь сложной ситуации.

– Будете праздновать свое 75-летие?

– Мы ничего не планировали. Сейчас такое время, что планы – это что-то из другой жизни. Соберемся с родными, поужинаем и все.

– Каким для вас будет самый лучший подарок к юбилею?

– Новость о том, что украинские военные освободили нашу землю от захватчиков. От этого выиграют все украинцы, в том числе мои родные. Верю в нашу победу, – резюмировал Яремченко в интервью Команда№1.

"Очолити Динамо? Таких думок не було ніколи": Валерій Яремченко оцінює Луческу, Де Дзербі, Петракова і сумує за Львовом