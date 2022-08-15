Колишній гравець і тренер Шахтаря Валерій Яремченко у свій 75-й день народження не може приділяти багато уваги футболу.

– Валерію Івановичу, наразі ви в безпечному місці?

– Так, останнім часом ми з дітьми проживали в Харкові, звідки переїхали з Курахового, але з відомих причин вимушені були виїхати і з цього прекрасного міста, яке потерпає від обстрілів. Зараз перебуваємо ближче до центру України, і є такими ж біженцями, як і багато людей нашої країни.

– Свою позицію щодо дій російських загарбників ви неодноразово висловлювали в своїх попередніх інтерв’ю. Впевнений, що вона не змінилася, чи не так?

– Лише посилилася. Ще в 2014 році я говорив, що росіяни – справжні загарбники. Не місце їм в Україні та усьому цивілізованому світі.

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– Ви працювали в Шахтарі та Карпатах. Мовна проблема, яку намагаються нам малювати, деколи існувала?

– Такого не було ні у Львові, ні в Донецьку. Не потрібно нічого вигадувати. Так, звісно, ми живемо в Україні, тому маємо знати свою рідну мову. Але львівяни добре розуміють російську, а донетчани – українську. Так само і я. В мене ж батько – українець, а мати – росіянка.

Вважаю, що не потрібно робити з мови якийсь політичний інструмент. В Швейцарії вільно спілкуються французькою, німецькою, італійською мовами. І не мають ніяких проблем.

– Ваш рідний Шахтар нещодавно став по-справжньому українським клубом. Таким, який свого часу ви тренували. Вас це тішить?

– Давайте не поспішати з висновками. Легіонери багато дали команді, підштовхуючи до зросту наших гравців, які тепер отримали шанс себе проявити. Бажаю їм його використати та хоч якось потішити людей, які опинилися в такій складній ситуації.

– Будете святкувати своє 75-річчя?

– Ми нічого не планували. Зараз такий час, що плани – це щось з іншого життя. Зберемося з рідними, повечеряємо та й годі.

– Яким для вас буде найкращий подарунок до ювілею?

– Новина про те, що українські військові звільнили нашу землю від загарбників. Від цього виграють всі українці, зокрема, мої рідні. Вірю в нашу перемогу, – резюмував Яремченко в інтерв'ю Команда№1.

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