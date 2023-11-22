"Востаннє я був в Україні три роки тому, дуже сумую за своїм домом. Востаннє, коли я приїжджав, організував чудову вечерю з друзями. Мені пощастило: професійні футболісти приносять країні престиж, а тому не були призвані на війну.

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У Серії А грає росіянин Міранчук? Не знаю, як би я відреагував, якби побачив на полі росіянина. Я розумію, що це не вина російських футболістів, але мені не подобається, що вони не використовують свої соціальні мережі та свою популярність для поширення антивоєнних послань", – цитує Віктора Gazzetta dello Sport.

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