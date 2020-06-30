"Не намерен опускаться до его уровня": Меликян резко ответил на слова своего преемника во Львове

Бывший тренер Львова Егише Меликян отреагировал на критику тактической подготовки львовян со стороны нынешнего наставника команды Георгия Цецадзе.

"Слова Цецадзе о нехватке такичнои подготовки у игроков Львова? Да, читал об этом. После его слов я понял, что мы люди и специалисты совершенно разные. Поэтому реагировать на такое не вижу никакого смысла, поскольку опускаться до уровня грузинского коллеги не намерен.

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Во время моей работы во Львове много внимания уделялось тактике. А вот какими будут результаты работы по тактической подготовке команды Цецадзе – покажет время", – приводит слова Меликяна UA-Футбол.

Напомним, Цецадзе сменил Меликяна на посту наставника Львова, и уже успел сыграть вничью с Карпатами (1:1). Егише также долго не оставался без работы – армянин возглавил Алашкерт.

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