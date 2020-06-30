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"Не маю наміру опускатись до його рівня": Мелікян різко відповів на слова свого наступника у Львові

21:45 - Читать на русском
"Не маю наміру опускатись до його рівня": Мелікян різко відповів на слова свого наступника у Львові
Єгіше Мелікян / фото: ФК Львів

Колишній тренер Львова Єгіше Мелікян відреагував на критику тактичної підготовки львів'ян з боку нинішнього наставника команди Георгія Цецадзе.

"Слова Цецадзе про брак такичної підготовки у гравців Львова? Так, читав про це. Після його слів я зрозумів, що ми люди і фахівці зовсім різні. Тому реагувати на таке не бачу ніякого сенсу, оскільки опускатися до рівня грузинського колеги не маю наміру.

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Під час моєї роботи у Львові багато уваги приділялося тактиці. А ось якими будуть результати роботи з тактичної підготовки команди Цецадзе – покаже час", – наводить слова Мелікяна UA-Футбол.

Нагадаємо, Цецадзе змінив Мелікяна на посаді наставника Львова, і вже встиг зіграти внічию з Карпатами (1:1). Єгіше також довго не залишався без роботи – вірменин очолив Алашкерт.

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Теги
Львів Львів Єгіше Єгіше Мелікян Георгій Георгій Цецадзе
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