Звездный вингер Львова сравнил бывшего и нынешнего наставников "горожан"

Бразильский легионер Львова Шина поделился мыслями о новом главном тренере Львова Георгие Цецадзе и подготовке к львовскому дерби.

"Будем стараться атаковать, идти вперед за результатом и победой. Всю неделю готовимся к этой игре. Чувствую, что процесс проходит качественно. Настраиваем командный дух, чтобы выйти и победить в дерби.

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За эти дни особой разницы между наставниками (бывший – Егише Меликян и нынешний – Георгий Цецадзе - прим.) не чувствую. Но нужно отметить, что предыдущий наставник много нам дал и хорошо подготовил. Верю, что с нынешним тренером в будущем нас ждет много побед", – сказал футболист в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 23-летний бразилец присоединился ко Львову в феврале 2019 года. В текущем сезоне провел за "горожан" 23 поединка во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Дерби между аутсайдерами турнирной таблицы УПЛ состоится уже сегодня, 27 июня, в 17:00 на стадионе в Луцке.

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