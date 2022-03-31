Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий советует не спешить с выводами относительно возобновления кампании, которые звучат в прессе.

– Евгений, планируется ли собрание представителей клубов УПЛ по доигрыванию сезона?

– Однозначно мы планируем собраться, но после окончания военного положения (военное положение в Украине введено до 25 апреля 2022 года в связи с агрессией России, – прим. автора оригинала). Тогда все обсудим и примем общее решение.

– А если военное положение продолжат?

– Тогда не исключено, что найдем возможность собраться и обсудим варианты дальнейшего развития ситуации с чемпионатом.

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– Сейчас в прессе распространилась информация, что большинство клубов склоняются к тому, чтобы посчитать итоговые места в таблице по результатам первого круга. Правда ли это?

– Это какой-то фейк. Информация не соответствует действительности. После того, как в прессе появилась данная новость, меня набрали по меньшей мере пять руководителей клубов, спросить, откуда это пошло. Могу сказать, что они об этом услышали впервые и придерживаются совершенно иной точки зрения. По нашей информации клубы такого варианта не обсуждают.

– Есть ли уже предварительная информация о позиции клубов по этому вопросу?

– Все хотят закончить чемпионат по спортивному принципу, если будет позволять политическая и общая ситуация в стране. Если доиграть чемпионат не получится, мы соберемся, обсудим оптимальный вариант и передадим его на утверждение исполнительному комитету УАФ, который примет окончательное решение.

– Есть ли клубы УПЛ, прекратившие существование?

– Нет. Все без исключения клубы УПЛ уже проходят аттестацию на следующий сезон и предоставляют соответствующие документы. Никто не просил никаких отсрочок. Это положительный сигнал. Будем надеяться, что все клубы успешно пройдут процедуру, – заявил Дикий в комментарии Fanday.

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