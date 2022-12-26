Сразу двое украинцев вошли в символическую сборную футболистов в возрасте до 21 года.

Полузащитник Михаил Мудрик и голкипер Анатолий Трубин попали в одиннадцатку лучших молодых талантов по версии Foot Mercato.

Мудрик отреагировал на слухи об официальном предложении Арсенала Шахтеру

Компанию футболистам Шахтера составили два представителя Арсенала (Уилльям Салиба и Букайо Сака), а также по одному игроку из Реала (Родриго), Барселоны (Педри), Баварии (Джамал Мусиала), Боруссии Д (Джуд Беллингем), РБ Лейпциг (Йошко Гвардио) , ПСЖ (Нуну Мендеш) и Монако (Вандерсон)

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал 8 ассистов. Трубин провел столько же поединков и пропустил 21 мяч (еще в 5 встречах отстоял на ноль).

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