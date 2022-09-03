"При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на этом этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно.

Шахтер отклонил два предложения за Мудрика и просит 50 млн евро, – журналист

Нашим клубом стоило бы научиться трезво оценивать своих игроков, а не забирать у них возможности роста. И это касается большинство наших клубов", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, на Мудрика реально претендовало несколько европейских топ-клубов, однако Шахтер, чтобы не отпускать своего игрока, постоянно повышал трансферную стоимость последнего в надежде сорвать неожиданный куш. Как следствие, Михаил продолжит выступления в составе "горняков", с которыми у него подписан долгосрочный контракт – до 31 декабря 2026 года.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?