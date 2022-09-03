"При всій моїй любові до футбольного таланту Мудрика, не може цей гравець на цьому етапі коштувати 30 млн євро, а 50 і поготів.

Шахтар відхилив дві пропозиції за Мудрика і просить 50 млн євро, – журналіст

Нашим клубам варто навчитися тверезо оцінювати своїх гравців, а не забирати у них можливості зростання. І це стосується більшості наших клубів", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, на Мудрика реально претендувало декілька європейських топ-клубів, однак Шахтар, аби не відпускати свого гравця, постійно підвищував трансферну вартість останнього, в надії зірвати несподіваний куш. Як наслідок, Михайло продовжить виступи у складі "гірників", з якими у нього підписаний довгостроковий контракт – до 31 грудня 2026 року.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?