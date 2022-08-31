Похоже, "горняки" делают все, чтобы оставить свою звезду в команде.

Шахтер готов продать Михаила Мудрика за 50 миллионов евро, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

Мудрик – в Арсенал: мировой инсайдер вынес собственный вердикт по трансферу

По информации инсайдера, "горняки" за последние 48 часов отклонили два предложения – от Арсенала и Брентфорда. Отмечается, что украинский клуб не хочет продавать футболиста, но его агенты работают над переходом.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Арсенал вообще не обращался к Шахтеру по поводу трансфера Мудрика, а Брентфорд сделал финальное предложение в размере 30 млн евро.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?