Благодаря различным кубковым турнирам, национальным соревнованиям, европейским матчам, Суперкубкам и международным матчам периоды отдыха для профессиональных футболистов в наши дни являются редкостью. Матчи следуют друг за другом с головокружительной скоростью, и, по мнению Холанда, это нехорошо. Именно поэтому он обращается к ФИФА.

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"Один футболист может провести больше игр, чем другой. Некоторые игроки просто не могут выдержать столько. Однако проблема не в том, чтобы сыграть все эти матчи, а в их уровне. Качество падает, когда играешь много матчей. Нельзя ожидать преодоления более тысячи метров в полном спринте за все семьдесят забегов.

В календаре очень много матчей. Не думаю, что мне удавалось расслабиться хоть на мгновение с тех пор, как я покинул Мольде. Хотя, конечно, мне бы хотелось сыграть на чемпионате Европы", – цитирует Холанда Voetbal International.

Напомним, что сборная Норвегии не смогла пробиться на Евро-2024.

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