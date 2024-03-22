Завдяки різним кубковим турнірам, національним змаганням, європейським матчам, Суперкубкам і міжнародним матчам періоди відпочинку для професійних футболістів у наші дні є рідкістю. Матчі йдуть один за одним із запаморочливою швидкістю, і, на думку Холанда, це погано. Саме тому він звернувся до ФІФА.

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"Один футболіст може провести більше ігор, ніж інший. Деякі гравці просто не можуть витримати стільки. Однак проблема не в тому, щоб зіграти всі ці матчі, а в їхньому рівні. Якість падає, коли граєш багато матчів. Не можна очікувати подолання понад тисячі метрів у повному спринті за всі сімдесят забігів.

У календарі дуже багато матчів. Не думаю, що мені вдавалося розслабитися хоч на мить відтоді, як я покинув Мольде. Хоча, звичайно, мені б хотілося зіграти на чемпіонаті Європи", – цитує Холанда Voetbal International.

Нагадаємо, що збірна Норвегії не змогла пробитися на Євро-2024.

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