"Я чувствую себя очень хорошо. Это неправда, что я покинул тренировку с командой. Не знаю, кто это написал, я готов играть.

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Единственное, что Пеп Гвардиола сказал мне перед отъездом в национальную команду: "Если ты не будешь здоров, когда вернешься, я приду за тобой", – цитирует норвежца Mundo Deportivo.

Напомним, что недавно была информация, что Холанд почувствовал боль на тренировке и не смог завершить упражнения. Сборная Норвегии проведет в эту международную паузу две товарищеские игры – против Чехии и Словакии.

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