"Сине-гранатовые" испытали большие трудности в матче 1/16 финала Копа дель Рэй против скромного Интерсити, играющего в третьем дивизионе Испании. Барса трижды выходила вперед, но хет-трик Ориоля Солдевилы перевел игру в экстра-тайм, в котором фаворит все-таки дожал соперника (4:3).

Трудная победа "блаугранас" в Кубке Испании в видеообзоре матча Интерсити – Барселона – 3:4

"В Кубке бывает всякое, случиться могло все, что угодно. Семь команд Ла Лиги уже выбыли из турнира. Мы могли получить комфортное преимущество в два мяча, но сами усложнили себе жизнь. Барселона была гораздо сильнее, но дала сопернику слишком много шансов .

Такое же чувство было в матче с Эспаньолом, когда мы не поставили победную точку, хоть и превосходили соперника. Это было предупреждение, а сейчас Барса получила еще одно.

Конечно, был шанс выиграть в основное время и избежать экстра-тайма, но мы не смогли этого сделать. Я не могу быть счастлив после такой игры. Команде не хватает мощности как в атаке, так и в защите. Это вызывает у меня беспокойство. Такие матчи нужно закрывать как можно скорее. Барселона сама себе усложнила жизнь.

Кто заменит Левандовски в матче с Атлетико? Не знаю. Об этой игре я еще не думал", – цитирует Хави Marca.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании состоится в субботу, 7 января. Реал и Барселона могут встретиться уже на этой стадии. Уже на следующий день, 8 января, Барса сыграет матч чемпионата против Атлетико – в этом поединке команде не поможет Роберт Левандовски, дисквалифицированный на три матча.

Кубок Испании: Барселона прошла команду третьей лиги только в экстра-тайме – воспитанник "блаугранас" оформил хет-трик