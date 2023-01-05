Барселона вымучила победу в поединке 1/16 финала Кубка Испании над третьелиговым Интерсити. Смотрите видео голов и обзор встречи Интерсити – Барселона на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Интерсити – Барселона – 3:4

Голы: Солдевила, 59, 74, 86 – Араухо, 4, Дембеле, 67, Рафинья, 77, Фати, 104

Уже в начале встречи Араухо открыл счет, замкнув подачу с углового. Больше до перерыва голов не было, а во втором тайме Солдевила замкнул скидку после подачи углового.

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Барселона снова вышла вперед усилиями Дембеле, но Солдевила достаточно быстро отыграл отставание. К концу игры он же забил и свой третий мяч во встрече в ответ на гол Рафиньи. Игра перешла в овертайм, где "блаугранас" дожали соперника благодаря голу Фати.