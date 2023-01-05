"Синьо-гранатові" відчули великі труднощі в матчі 1/16 фіналу Копа дель Рей проти скромного Інтерсіті, який грає у третьому дивізіоні Іспанії. Барса тричі виходила вперед, але хет-трик Оріоля Солдевіли перевів гру в екстра-тайм, у якому фаворит таки дотиснув суперника (4:3).

Важка перемога "блаугранас" в Кубку Іспанії у відеоогляді матчу Інтерсіті – Барселона – 3:4

"У Кубку буває всяке, статися могло все, що завгодно. Сім команд Ла Ліги вже вибули з турніру. Ми могли здобути комфортну перевагу у два м'ячі, але самі ускладнили собі життя. Барселона була значно сильнішою, але дала супернику занадто багато шансів.

Таке ж відчуття було у матчі з Еспаньйолом, коли ми не поставили переможну крапку, хоч і переважали суперника. Це було попередження, а зараз Барса отримала ще одне.

Звісно, був шанс виграти в основний час і уникнути екстра-тайму, але ми не змогли цього зробити. Я не можу бути щасливим після такої гри. Команді не вистачає потужності як в атаці, так і у захисті. Це викликає в мене занепокоєння. Такі матчі треба закривати якомога швидше. Барселона сама собі ускладнила життя.

Хто замінить Лєвандовскі у матчі з Атлетіко? Не знаю. Про цю гру я ще не думав", – цитує Хаві Marca.

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії відбудеться у суботу, 7 січня. Реал та Барселона можуть зустрітися вже на цій стадії. Вже наступного дня, 8 січня, Барса зіграє матч чемпіонату проти Атлетіко – у цьому поєдинку команді не допоможе Роберт Лєвандовскі, якого дискваліфікували на три матчі.

Кубок Іспанії: Барселона пройшла команду третьої ліги лише в екстра-таймі – вихованець "блаугранас" оформив хет-трик