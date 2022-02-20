"Не я собирал эту команду", – Рангник пытается уладить конфликт в раздевалке Манчестер Юнайтед
У главного тренера МЮ Ральфа Рангника вместо подготовки к матчу против Лидса есть другие заботы.
Ральф Рангник проводит индивидуальные разговоры с лидерами Манчестер Юнайтед перед 26-м туром АПЛ против Лидса, сообщает Daily Mail.
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По информации источника, главный спор произошел между Криштиану Роналду и Харри Магуайром из-за капитанской повязки, которой сейчас владеет английский защитник.
"Непросто работать с командой, которую собирал не я – это не отговорка, а факт. Для меня важно найти правильные сочетания футболистов", – прокомментировал слухи Рангник.
Напомним, немецкий специалист возглавил Юнайтед в конце ноября, заменив на этом посту Сульшера.
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