У главного тренера МЮ Ральфа Рангника вместо подготовки к матчу против Лидса есть другие заботы.

Ральф Рангник проводит индивидуальные разговоры с лидерами Манчестер Юнайтед перед 26-м туром АПЛ против Лидса, сообщает Daily Mail.

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По информации источника, главный спор произошел между Криштиану Роналду и Харри Магуайром из-за капитанской повязки, которой сейчас владеет английский защитник.

"Непросто работать с командой, которую собирал не я – это не отговорка, а факт. Для меня важно найти правильные сочетания футболистов", – прокомментировал слухи Рангник.

Напомним, немецкий специалист возглавил Юнайтед в конце ноября, заменив на этом посту Сульшера.

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