Головний тренер МЮ Ральф Рангнік замість підготовки до матчу проти Лідса має інші клопоти.

Ральф Рангнік проводить індивідуальні розмови з лідерами Манчестер Юнайтед перед 26-го туру АПЛ проти Лідса, повідомляє Daily Mail.

Роналду дратує англійських гравців МЮ – роздягальня під загрозою розколу

За інформацією джерела, головна суперечка трапилась між Кріштіану Роналду та Харрі Магуайром через капітанську пов'язку, якою наразі володіє англійський захисник.

"Непросто працювати із командою, яку збирав не я – це не відмовка, а факт. Для мене важливо знайти правильні поєднання футболістів", – прокоментував чутки Рангнік.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив Юнайтед наприкінці листопада, замінивши на цій посаді Сульшера.

Ман Сіті – Тоттенхем: "шпори" показово б'ють лідера – ураганний Кейн оголив слабке місце Гвардіоли і дав Ліверпулю шанс