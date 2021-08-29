Известный специалист, а ныне эксперт каналов "Футбол" Йожеф Сабо опасается, чтобы ситуация в луганском клубе окончательно не вышла из-под контроля.

"Я, честно говоря, переживаю за такие команды, как Заря Виктора Скрипника. Но сейчас в луганском клубе нет дисциплины.

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Понятно, что дисциплина зависит от тренера, но, не исключено, что Скрипник уже на все махнул рукой. Отработает последний год по контракту и уйдет", – сказал Сабо в комментарии Footboom.

Напомним, Заря не слишком удачно начала сезон. В чемпионате Украины в 5-ти турах луганчане добыли только две победы и одну ничью, а в квалификации плей-офф Лиги Европы дважды уступили венскому Рапиду (0:3 и 2:3) и будут представлять Украину в самом слабом евротурнире.

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