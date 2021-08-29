"Я, чесно кажучи, переживаю за такі команди, як Зоря Віктора Скрипника. Але зараз в луганському клубі немає дисципліни.

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Зрозуміло, що дисципліна залежить від тренера, але, не виключено, що Скрипник вже на все махнув рукою. Відпрацює останній рік за контрактом і піде", – сказав Сабо у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Зоря не надто вдало розпочала сезон. У чемпіонаті України у 5-ти турах луганці здобули лише дві перемоги і одну нічию, а у кваліфікації плей-офф Ліги Європи двічі поступились віденському Рапіду (0:3 і 2:3) і представлятимуть Україну у найслабшому євротурнірі.

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