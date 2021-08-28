"Если откровенно, то мне непонятно, почему главный тренер Зари Виктор Скрипник не сделал никаких выводов после крупного поражения в Вене.

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Как говорится, пошли в атаку – попали в плен. Ведь снова был разрыв между линиями, свободные зоны в нашей обороне, чем гости мастерски воспользовались. Если в чемпионате УПЛ соперники часто не наказывали Зарю за такие шалости у своих ворот, то на международной арене такого уже не прощают.

Два поражения луганчан стали для меня неожиданностью. Одного старания оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию венцам. Пока что, по большому счету, старт украинским командам в еврокубках явно не удался. Это можно объяснить, или их уровнем, или слабой подготовкой", – сказал Бабич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, по сумме двух матчей квалификации плей-офф Лиги Европы Заря уступила австрийскому Рапиду со счетом 2:6 и вылетела в Лигу конференций. В новом турнире луганчане в группе С сыграют с итальянской Ромой, софийским ЦСКА и норвежским Будё-Глимт.

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