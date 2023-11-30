Наставник бельгийцев Хейн Ванхазебрук вспомнил противостояние с луганчанами в первом матче (1:1) и поделился ожиданиями от ответной дуэли в 5-м туре группового этапа Лиги конференций.

"Мы хотим выиграть группу. Выиграв группу, у нас будет меньше матчей и сразу попадем в 1/8 финала, это наша мотивация.

Экс-тренер Зари разнес луганчан перед дуэлью с Гентом, указав на болевые точки "мужиков"

Первый матч против Зари был трудным. Они были хорошо организованы, нам было очень сложно забить гол. Мы забили, но они быстро сравняли счет.

В этой игре Заря будет очень мотивирована. После победы над нами у них будут хорошие шансы на плей-офф, потому что в последнем туре они принимают Брейдаблик, который, я думаю, они могут победить. У нас будет тяжелый выезд в Маккаби, поэтому это зависит от нас, потому что мы не хотим усложнять себе жизнь", – цитирует Ванхазебрука La Dernière Heure.

Напомним, поединок между Гентом и Зарей состоится сегодня, 30 ноября. Стартовый свисток раздастся в 19:45.

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