"Если откровенно, то я думал, что Заря без особого труда гарантирует себе участие в весенней части еврокубков. Особенно, если учесть, что луганцам пришлось в ноябре дважды играть с Маккаби, у которого из-за конфликта Израиля с Палестиной возникли серьезные проблемы с подготовкой Однако не так произошло, как предполагалось, именно два поражения подряд от Маккаби практически перечеркнули надежды Зори на выход в следующий раунд.

"Заре в матче с Гентом некуда отступать": лидер луганчан оценил шансы украинцев на выход из группы Лиги конференций

Негативные последствия имела чехарда на тренерском мостике. Особенно не угадало клубное руководство с приглашением на должность главного тренера Ненада Лалатовича, под руководством которого время для стабилизации игры было потеряно.

Во-вторых, луганцам не удалось найти равноценную замену игрокам, покинувшим команду летом – речь идет как об арендованных динамовцах, так и о Русине с Имерековым. Сейчас Заря очень страдает из-за провальных действий своих центральных защитников, чьи позиционные ошибки реализуют соперники. Даже не верится, что на таком уровне можно так бездарно обороняться. Но хуже всего, что в составе нет исполнителей, которые бы претендовали на роль лидеров.

Убежден, что Гент изучил игру Зари и в курсе о, образно говоря, проходном дворе в центре защиты. Поэтому многое будет зависеть от того, как будет с подстраховкой у стоперов, будет ли помогать им в борьбе за верховые мячи вратарь. Задача луганцев выстоять и ждать своего шанса при быстром переходе от обороны к наступлению. В составе Зари есть забивной нападающий – Герреро, вот еще бы только партнеры больше помогали ему нацеленными передачами.

Кстати, до матчей с Маккаби луганчане доказывали, что если от них никто не ждет взлета, то могут собраться и выстрелить. Вспомните хотя бы недавнюю победу Зари в Лиге Европы над Славией. Так почему бы не прыгнуть выше головы еще раз? Сегодняшняя победа Зари в Бельгии сразу же вернула бы интригу в борьбе за два проходных места в этой группе", – сказал Чанцев в комментарии Sport.ua.

Напомним, дуэль между Гентом и Зарей состоится сегодня, 30 ноября. Начало встречи в 19:45. Первая встреча между этими коллективами завершилась боевой ничьей 1:1.

Гент – Заря: анонс матча Лиги конференций