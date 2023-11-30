Заря неплохо начала Лигу конференций, отобрав очки у Гента и переиграв Брейдаблик, однако два поражения от Маккаби де-факто оставили луганчан без евровесны. Отставание от второй позиции составляет уже пять очков – при таком раскладе шансы на прорыв становятся чисто теоретическими. Теперь на международной арене можно разве что подсветить своих талантов, ну и просто играть для болельщиков, коэффициентов и премиальных.

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Обидно, ведь с израильтянами Заря выступила достойно, создав приличное количество моментов. Во второй встрече вообще едва не закамбечили с 0:3. Статистика противостояния оказалась равной, а пропущенные голы – максимально простыми. Трижды луганчанам прилетело после подач, еще один стал следствием рикошета, плюс был дальний удар. Из комбинации Маккаби забил всего-то раз.

Такие результаты стали платой Зари за провал менеджмента. Клуб не готовился к уходу Патрика ван Леувена, затем доверился тренеру с 19 клубами в 12-летней карьере, а затем расстался с Валерием Кривенцовым – после 2,5 месяцев сотрудничества. Вместо более-менее опытного и перспективного Младена Бартуловича, у которого есть опыт работы в экстренных условиях, коучем поставили спортивного директора.

Вопросы есть и к кадровой политике в команде, и даже к позиционированию в Европе. Официальная пресс-служба Гента в этой еврокампании думал, что Луганск является российским городом. И это далеко не все косяки руководства Зари. В конце концов, сама стратегия формирования состава с опорой на клиентов одного агента когда-то должна была дать трещину.

Такой подход привел не только к фактическому вылету из еврокубков, но и к падению в зону прямого вылета из УПЛ. Вряд ли луганчане отправятся в Первую лигу, однако в последних шести матчах не случилось ни одной победы при пяти поражениях – при этом коллектив в среднем пропускает 2,5 мячей за игру. Вот в такой форме подопечные Юрия Коваля подходят к Генту.

А у Гента сейчас все в порядке. Подопечные Хейна Ванхазебрука держатся на третьей позиции в Лиге Жупиле, расписав ничью с обоими лидерами в последних двух турах – с Унионом С-Ж и Андерлехтом (по 1:1). В Лиге конференций "буйволы" лидируют, опережая Маккаби на одно очко, а беспроигрышная серия во всех турнирах достигла семи матчей (5 побед). Все победные поединки завершились при трех и более забитых голах.

Казалось бы, что шансов против такого соперника у Зари нет, однако это не совсем так. Во-первых, это доказала сама Заря в первой встрече, где удалось расписать боевую ничью (а можно было и выиграть). Во-вторых, луганчане не так и плохо сыграли с Маккаби – подвели ошибки в обороне и неубедительная игра Турбаевского. В-третьих, Гент оставляет слишком много пространства сзади, да и дисциплины в позиционной игре команде не хватает.

При этом на бельгийцев давит ответственность за результат. Заре же терять нечего, а такие коллективы особенно опасны. Конечно, все эти факторы не перекрывают тотального преимущества Гента по всем остальным параметрам, но это и так понятно – еврокубки в принципе не подсовывают слабых соперников.

Кадровая ситуация

Травмированы: Депуатр – Бутко, Вантух

Дисквалифицированы: -

Ориентировочные составы на матч Гент – Заря

Гент: Руф – Кандус, Торунарига, Ватанабе – Хюльсагер, Кумс, Де Сарт, Браун – Хонг – Тиссудали, Орбан

Заря: Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурницын – Мичин – Антюх, Чурко, Нагнойный, Алефиренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Заря должна дать бой. В частности, можно надеяться на гол в воротах бельгийцев – благо, забить им не так и сложно. В восьми из десяти последних матчей Гент пропускал. Луганчане в первой встрече вообще отгрузили им "двушку" и могли вколотить третий.

Впрочем, даже в сентябре Заря не смогла победить "буйволов", хотя соперник откровенно не настроился на украинцев. Сейчас же зацепиться за очки будет труднее. Юрий Коваль не убедил в готовности делать это даже в матче с ЛНЗ, что и неудивительно при полном отсутствии опыта работы главным тренером – да и общая форма луганчан не позволяет ставить на приятный результат.

Любой результат, кроме поражения Зари, в таких условиях станет сенсацией. Будем надеяться, что чудо таки случится. Тем более, что Гент – не такой уж и удивительный.

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