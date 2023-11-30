Наставник бельгійців Хейн Ванхазебрук пригадав протистояння з луганцями у першому матчі (1:1) і поділився очікуваннями від повторної дуелі у 5-му турі групового етапу Ліги конференцій.

"Ми хочемо виграти групу. Вигравши групу, ми матимемо менше матчів і відразу потрапимо в 1/8 фіналу, це наша мотивація.

Екс-тренер Зорі розніс луганців перед дуеллю з Гентом, вказавши на больові точки "мужиків"

Перший матч проти Зорі був важким. Вони були добре організовані, нам було дуже складно забити гол. Ми забили, але вони швидко зрівняли рахунок.

У цій грі Зоря буде дуже вмотивована. Після перемоги над нами вони матимуть хороші шанси на плей-офф, тому що в останньому турі вони приймають Брейдаблік, який, я думаю, вони можуть перемогти. У нас буде важкий виїзд до Маккабі, тому це залежить від нас, бо ми не хочемо ускладнювати собі життя", – цитує Ванхазебрука La Dernière Heure.

Нагадаємо, поєдинок між Гентом і Зорею відбудеться сьогодні, 30 листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45.

Гент – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій