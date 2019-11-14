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"Не хочу воровать их деньги", – Липпи скандально объявил об уходе из сборной Китая

20:44 74 Читати українською
"Не хочу воровать их деньги", – Липпи скандально объявил об уходе из сборной Китая
Марчелло Ліппи / Corriere

Легендарный экс-тренер "Скуадры адзурры" и Ювентуса Марчелло Липпи покинул пост наставника сборной Китая.

"Не хочу говорить о поражении китайцев в матче против Сирии. Команда должна отдавать на поле все силы. Нужно выполнять тренерские установки. Если игроки боятся проиграть, то у них нет желания бороться, нет яиц. Поражение – это моя ответственность. Соперник сегодня был лучшим.

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Моя годовая зарплата очень высокая. Я не хочу воровать эти деньги в федерации. Я полностью беру на себя ответственность за это поражение. Официально объявляю об уходе с поста главного тренера сборной", – заявил Липпи на послематчевой пресс-конференции.

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Отметим, что сборная Китая под руководством Липпи уступила Сирии (1:2) в отборочном матче к ЧМ-2022 и занимает второе место в своей группе лишь благодаря дополнительным показателям. Итальянский специалист известен по своей работе в Ювентусе и сборной Италии, с которой стал чемпионом мира-2006.

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