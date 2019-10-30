Дембеле приостановил выступления за сборную Бельгии из-за переезда в Китай

Бывший полузащитник Тоттенхэма Муса Дембеле сообщил, что в течение неопределенного времени не будет выступать за сборную Бельгии.

"У меня был разговор с Роберто Мартинесом. Моя семья теперь живет в Гуанчжоу, а Китай далеко от Бельгии. Я хочу сосредоточиться на выступлениях в китайской Суперлиге. Поэтому я пока не планирую выступать за сборную Бельгии", – цитирует 32-летнего футболиста Sina Sport.

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Отметим, что Дембеле впервые был вызван в сборную Бельгии еще в 2006 году. Всего за национальную команду он провел 80 матчей и забил 5 голов.

Напомним, Дембеле перешел в Гуанчжоу Фули в январе 2019 года из Тоттенхэма. В нынешнем сезоне хавбек провел 23 матча в чемпионате Китая, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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