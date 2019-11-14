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"Не хочу красти їхні гроші", – Ліппі скандально оголосив про відхід зі збірної Китаю

20:42 1498 Читать на русском
"Не хочу красти їхні гроші", – Ліппі скандально оголосив про відхід зі збірної Китаю
Марчелло Ліппі / Corriere

Легендарний екс-тренер "Скуадри адзурри" та Ювентуса Марчелло Ліппі покинув посаду наставника збірної Китаю.

"Не хочу говорити про поразку китайців у матчі проти Сирії. Команда повинна віддавати на полі всі сили. Потрібно виконувати тренерські установки. Якщо гравці бояться програти, то у них немає бажання боротися, немає яєць. Поразка – це моя відповідальність. Суперник сьогодні був кращим.

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Моя річна зарплата дуже висока. Я не хочу красти ці гроші у федерації. Я повністю беру на себе відповідальність за цю поразку. Офіційно оголошую про відхід з поста головного тренера збірної", – цитує слова Ліппі на післяматчевій прес-конференції видання Shine.

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Зазначимо, що збірна Китаю під керівництвом Ліппі поступилась Сирії (1:2) у відбірковому матчі до ЧС-2022 та посідає другу сходинку в своїй групі лише завдяки додатковим показникам. Італійський фахівець відомий за своєю роботою в Ювентусі та збірній Італії, з якою став чемпіоном світу-2006.

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Світ Китай Китай Марчелло Ліппі Марчелло Ліппі
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