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Липпи сделал свой выбор в вечном противостоянии между Месси и Роналду

18:11 88 Читати українською
Липпи сделал свой выбор в вечном противостоянии между Месси и Роналду
Сын Роналду не согласен с Липпи / Фото Reuters

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи сравнил двух лучших игроков поколения.

"Наверное, приятнее смотреть, как играет Месси. Однако Роналду – уникален. Он способен поражать ворота с любых позиций: в акробатических прыжках, головой, дальними ударами.

"Не вижу разницы, Криштиану", – экс-хавбек Металлиста Гомес остроумно потроллил Роналду

Это два великих футболиста", – цитирует Липпи O Jogo.

По итогам прошлого сезона Месси с Барселоной выиграл золото Ла Лиги и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Роналду в составе Ювентуса победил в Серии А и добрался до 1/4 финала ЛЧ.

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