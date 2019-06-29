Липпи сделал свой выбор в вечном противостоянии между Месси и Роналду

Овертайм — 19:00 5
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Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонів
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Шевченко побывал в Коломые с политиком, который идет в Верховную Раду – наставник сборной дарил билеты на ПортугалиюСборная Украины — 17:54 159
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Шахов официально перешел в ЛеччеИталия — 15:39 314
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Ван-Биссака официально стал игроком Манчестер ЮнайтедАнглия — 14:11 226
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Реал меняет планы по Лунину – украинцу уже подыскали амбициозный клуб, который готовится ослабить ФонсекаИспания — 12:53 1825