"Считаю, что внес свой вклад, чтобы Металлург был боеспособной командой, чтобы с ним считались. И мне было больно наблюдать, как в последнее время буквально на глазах разваливается некогда грозный Металлург.

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Не хочу участвовать в этом разрушительном процессе. Судите сами. Лишь во время недавнего трансферного окна запорожскую команду покинули 17 (!) футболистов. Сейчас костяк Металлурга составляет группа игроков, что прошлой осенью выступала за вторую клубную команду, которая отставала во Второй лиге, остальные – юные воспитанники Академии без опыта выступлений среди мастеров.

Не хочу загадывать, но Металлургу тяжело будет избежать понижения в классе. Тем более, для того, чтобы проводить в Умани домашние календарные поединки, придется преодолевать около 500 километров в одну сторону, а через какой-то день после возвращения домой отправляться еще дальше – в одну из западных областей Украины для очередного поединка. Вот такая будет автобусная жизнь, и о каком-то полноценном тренировочном и восстановительном процессе не может быть и речи", – заявил Микитин в комментарии Sport.ua.

Напомним, еще год назад МФК Металлург был в шаге от повышения в УПЛ, но проиграл переходные матчи Вересу. Нынешний сезон из-за финансовых проблем складывается крайне непросто – "казаки" будут бороться в группе выбывания Первой лиги, а второй состав вообще сняли со Второй лиги. Микитин оставил 11 очков запаса над зоной переходных матчей и 12 над прямым вылетом.

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