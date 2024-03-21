"Вважаю, що зробив свій внесок, аби Металург був боєздатною командою, щоб з ним рахувалися. І мені було боляче спостерігати, як останнім часом буквально на очах розвалюється колись грізний Металург.

Брат скандального екс-хавбека Шахтаря очолив іменитого невдаху Першої ліги – минулого сезону клуб претендував на УПЛ

Не хочу брати участі в цьому руйнівному процесі. Судіть самі. Лише під час недавнього трансферного вікна запорізьку команду залишили 17 (!) футболістів. Зараз кістяк Металурга складає група гравців, що минулої осені виступала за другу клубну команду, яка пасла задніх в Другій лізі, решта – юні вихованці Академії без досвіду виступів серед майстрів.

Не хочу загадувати, але Металургу важко буде уникнути пониження в класі. Тим паче, для того, щоб проводити в Умані домашні календарні поєдинки, доведеться долати близько 500 кілометрів в один бік, а через якийсь день після повернення додому вирушати ще далі – в одну із західних областей України для чергового поєдинку. Отаке буде автобусне життя, і про якийсь повноцінний тренувальний та відновлювальний процес не може бути й мови", – заявив Микитин в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, ще рік тому МФК Металург був за крок від підвищення в УПЛ, але програв перехідні матчі Вересу. Нинішній сезон через фінансові проблеми складається вкрай непросто – "козаки" будуть боротись у групі вибування Першої ліги, а другий склад взагалі зняли з Другої ліги. Микитин залишив 11 очок запасу над зоною перехідних матчів і 12 над прямим вильотом.

Карпати і Шахтар зіграли внічию – гол на першій хвилині, дубль Траоре та вилучення Маркевича