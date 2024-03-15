Исполняющим обязанности главного тренера МФК Металлург стал Антон Гай, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

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По информации Sport.ua, Владимир Микитин, руководивший командой с 2020 года, сегодня, 15 марта, написал заявление на отпуск и больше не планирует возвращаться к тренировкам команды. Его помощник – Сергей Руденко – поступил так же.

К слову, Антон Гай – родной брат экс-хавбека Шахтера и сборной Украины Алексея Гая, который в свое время прославился интервью, где заявил, что не видит в России агрессора. Антон в статусе игрока выступал за запорожский Металлург, Мариуполь, Таврию-Скиф, могилевский Днепр и азербайджанский Кяпаз. В 2014 году повесил бутсы на гвоздь. В июле 2021 года стал тренером по физподготовке в штабе Микитина.

МФК Металлург рисковал прекратить существование из-за нехватки финансирования и даже расформировал свою вторую команду, которая играла во Второй лиге. Однако сегодня пресс-служба объявила, что клуб продолжит выступления в Первой лиге (соперников команда будет принимать в Умани, хотя дальнейшее место проведения домашних матчей может измениться).

Напомним, в прошлом сезоне запорожцы в Чемпионской группе Первой лиги заняли четвертое место и боролись за попадание в УПЛ через переходные матчи, однако не смогли пройти Верес (1: 0 и 1: 6). Первую часть текущего первенства МФК Металлург завершил на 6-й строчке группы Б и будет бороться за сохранение прописки в Группе выживания.

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