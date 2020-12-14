"Брюгге выглядит солиднее, чем Динамо": Мирон Маркевич оценил жеребьевку Лиги Европы и рискует с прогнозом
Оперативный комментарий экс-наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины для "Футбол 24".
– Мирон Богданович, Брюгге и Маккаби Тель-Авив. Вы жребием довольны?
– Да.
– Что можете сказать о силе наших соперников?
– Думаю, что Шахтер обязательно пройдет дальше. Что до Динамо, то шансы где-то 50 на 50. Брюгге посолиднее выглядит от киевлян.
– Над чем нужно поработать Динамо во время зимней паузы, чтобы иметь хорошие аргументы для прохода бельгийского барьера?
– Нужно усиливать каждую линию. Насколько знаю, Луческу имел разговор с Суркисом. Наверное, о чем-то договорились.
– По традиции, ваш прогноз: сколько украинских команд увидим в 1/8 финала?
– (Улыбается) На этот раз я рискну и скажу, что две.
Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – Динамо и Шахтер получили не самых плохих соперников