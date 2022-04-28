"Ця організація і ця людина "наварюються" на крові наших бійців, я гадаю, що такі люди стають в один ряд із вбивцями нашої країни.

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Цей нелюд звернувся до військової частини і сказав, що доставить безкоштовно бронежилети й каски воїнам, які вирушають на Схід. Тільки попросив зробити сертифікат, щоб не платити податки на кордоні. Все зробили, і після цього він сказав: "Якщо хочете отримати, платіть мені гроші".

Зараз це екіпірування буде продаватись на прилавках їхнього магазину. Я не хочу, щоб такі скотини і бл**і ходили спокійно по нашій землі. Будь ласка, запам’ятайте цих людей і організацію. Інформація перевірена", – написав Миколенко в Instagram.

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