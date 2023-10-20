Моуринью рассматривают в статусе преемника Карло Анчелотти в Реале, сообщает Mundo Deportivo.

Моуринью покинет Рому летом – между руководством и тренером есть разногласия

Контракт португальца завершается летом 2024 года, а Жозе не планирует его продлевать. Однако, "Особенный" далеко не единственный, кого сватают на пост главного тренера мадридцев – с Реалом связывают наставника Байера Хаби Алонсо и экс-тренера "сливочных" Зинедина Зидана (пока без работы).

Напомним, что Моуринью уже работал в Реале с 2010 по 2013 годы, но особых успехов не получил. За это время сеу Жозе стал чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

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