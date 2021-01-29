Чемпионы Англии пока опережают мадридский Реал в борьбе за 22-летнего чемпиона мира.

Манчестер Сити и Ливерпуль заинтересовались "новым Неймаром" – за ним уже следит Шахтер

Юрген Клопп обожает Мбаппе, который до сих пор не подписал новый контракт с ПСЖ (действующий истекает летом 2022-го). Ливерпуль даже готов пожертвовать кем-то из трио Мане-Салах-Фирмино ради подписания француза, сообщает AS со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффре Гаретье. У "красных" есть дополнительный козырь для приглашения звезды ПСЖ – бразилец Фабинью, который хорошо знает Килиана со времен совместных выступлений в Монако.

Добавим, что Мбаппе в текущем сезоне провел 23 матча, отличился 16 голами и 9 ассистами.

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