Бывший защитник "Фурии Рохи" похвалил команду Луиса Энрике после поражения от Италии в полуфинале чемпионата Европы. Также Жерар Пике зацепил еще одну важную тему.

Защитник Барселоны, который завершил карьеру в национальной команде в 2018-м, поддержал футболистов сборной Испании после вылета в 1/2 финала Евро-2020.

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"Великий турнир для сборной Испании, которой можно гордиться. Выход в полуфинал – это серьезное достижение. Не думаю, что на турнире была команда лучше, чем Испания, но серия пенальти иногда бывает слишком жестокой. Большое спасибо команде", – написал ветеран.

Кроме этого, 34-летний защитник высказался относительно серии пенальти. По его мнению, жребий – не лучшая идея определять команду, которая будет бить первой. Пике считает, что тот, кто начинает серию 11-метровых, имеет определенное преимущество.

"Неслучайно все четыре серии пенальти на Евро-2020 и Копа Америка выиграли команды, которые били первыми. Статистика говорит, что у них больше шансов для победы. В турнире настолько высокого уровня мне кажется несправедливым то, что жребий может поставить вас в заранее невыгодное положение", – отметил Пике в Twitter.

Напомним, в составе сборной Испании Жерар сыграл 102 матча. Стал победителем чемпионата мира-2010 и Евро-2012.

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