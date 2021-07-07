Ветеран сборной Италии Джорджо Кьеллини оказался большим мастером игр разума и стал теневым героем послематчевой серии одиннадцатиметровых в полуфинале чемпионата Европы против команды Испании.

Капитан "Скуадры Адзурры" превратил формальность с подбрасыванием монетки в спектакль одного актера.

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Первая попытка немецкого арбитра Брыха оказалась неудачной – Кьеллини и его оппонент забыли выбрать сторону монетки. Однако, Жорди Альба начал активно жестикулировать, что его устраивает бить пенальти в ворота, за которыми расположились болельщики "Фурии Рохи".

Этим он только рассмешил Кьеллини. Итальянец сначала весело назвал того "лжецом", затем – потолкал соперника и похватал его за щеки. Зато когда выиграл второе подбрасывание, начал обнимать Альбу как давнего друга и поднимать вверх миниатюрного защитника.

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