Колишній оборонець "Фурії Рохи" похвалив команду Луїса Енріке після поразки від Італії у півфіналі чемпіонату Європи. Також Жерар Піке зачепив ще одну важливу тему.

Захисник Барселони, який завершив кар'єру в національній команді в 2018-му, підтримав футболістів збірної Іспанії після вильоту в 1/2 фіналу Євро-2020.

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"Великий турнір для збірної Іспанії, якою можна пишатися. Вихід у півфінал – це серйозне досягнення. Не думаю, що на турнірі була краща команда, ніж Іспанія, але серія пенальті інколи буває занадто жорстокою. Велике дякую команді", – написав ветеран.

Окрім цього, 34-річний захисник висловився стосовно серії пенальті. На його думку, жереб – не найкраща ідея визначати команду, яка битиму першою. Піке вважає, що той, хто розпочинає серію 11-метрових, має певну перевагу.

"Невипадково всі чотири серії пенальті на Євро-2020 та Копа Амеріка виграли команди, які били першими. Статистика каже, що у них більше шансів для перемоги. У турнірі настільки високого рівня мені здається несправедливим те, що жереб може поставити вас у заздалегідь невигідне становище", – зазначив Піке у Twitter.

Нагадаємо, у складі збірної Іспанії Жерар зіграв 102 матчі. Став переможцем чемпіонату світу-2010 та Євро-2012.

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