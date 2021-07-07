Перед матчем у обоих тренеров было по одной кадровой проблеме. Роберто Манчини ожидаемо вместо травмированного Леандро Спинаццолы выпустил менее активного впереди Эмерсона. Луис Энрике место Пабло Сарабии доверил Дани Ольмо, но не ограничился только этой перестановкой. Сенсационно в стартовом составе не оказалось Альваро Мораты, который до этого на Евро-2020 выходил исключительно с первых минут. Сегодня на острие вариативной атаки появился Микель Оярсабаль.

Италия – Испания – видео голов

Италия с первых минут задекларировала свои намерения. Традиционный для этого турнира интенсивный прессинг на чужой половине и разящие контратаки. Именно после одной из таких Иммобиле, Эмерсон и Барелла "разрезали" защиту соперника. На ударной позиции оказался Николо, но попал в штангу. В конце концов, в этом эпизоде ​​хавбек Интера еще и в офсайде находился. Продолжения стартовой вспышки не было. Испания взяла контроль над мячом и принялась осторожно строить собственные атаки.

"Скуадра адзурра", зная сильные стороны соперника, пытались перекрывать Бускетса и Педри. Пиренейцам приходилось перекатывать мяч с фланга на фланг через центральных защитников без особого продвижения. Такой сценарий требует высокого уровня концентрации. Как только итальянцы дали свободное пространство Педри, хавбек Барсы организовал роскошный момент Оярсабалю. Микель оказался в одиночестве внутри штрафной, но просто ужасно обработал мяч, позволив Эмерсону исправить ошибку.

Италия едва ли не впервые на этом Евро была вынуждена буквально отбиваться. За половину первого тайма не удалось организовать ни одной осмысленной позиционной атаки. Зато контрвыпады были действительно угрожающими. Инсинье убежал от Аспиликуэты и отпасовал на Иммобиле. Чиро не смог воспользоваться выходом Симона из ворот, отдал на Бареллу, а Николо не успел пробить, позволив защитникам выбить мяч. Испания ответила двойным выстрелом Ольмо – первый заблокировал Кьеллини, а второй потянул Доннарумма.

После получаса игры Италия окончательно приняла правила, предложенные соперником. Больше не было даже попыток обозначить высокий прессинг. Главной стала компактность вблизи собственной штрафной. Испания беспрепятственно приближалась к последней трети поля, но там ничего организовать не удавалось. Лишь под конец тайма номинальные хозяева смогли провести что-то хотя бы похоже на позиционную атаку, а перед свистком на перерыв едва не открыли счет. Инсинье вывел на ударную позицию Эмерсона, который зарядил в перекладину.

Второй тайм стартовал бодрее. Италия, кажется, вспомнила, за какую именно игру ее хвалили в течение турнира. Подопечные Роберто Манчини попытались играть выше. Это привело к появлению моментов возле обоих ворот. Однако больше опасности создавала Испания. Только Ди Лоренцо прервал классный кросс от Ольмо на дальнюю штангу, куда врывался Торрес. Бускетс пробил метров с 20 – немного выше. "Скуадра" ответила ударом Кьезы, с которым справился Унаи Симон.

Роберто Манчини серьезно рисковал, отказываясь от глухой обороны. Да работы у Доннаруммы действительно стало больше, но раскрылась уязвимость Испании в переходных фазах. А еще – хронические проблемы в центре защиты. На 60-й минуте Иммобиле успешно навязал борьбу центрбекам. Мяч отскочил к Кьезе, которого никто и не думал встречать. Федерико подработал под правую ногу и пробил мимо и защитников, и голкипера – 1:0!

Мората голом в ворота Италии установил сразу два достижения

Луис Энрике мгновенно отреагировал заменой Торреса на Морату, а Манчини перешел на игру без центрфорварда, сняв Иммобиле. Сначала перестановки ничего испанцам не дали. Италия даже была ближе ко второму голу, а затем это случилось! Мората ответил всем критикам, которые уничтожали его за расточительность. Форвард Юве открылся за спины своим одноклубникам – Бонуччи и Кьеллини – под классную передачу Ольмо и хладнокровно переиграл Доннарумму. 1:1 – именно такой счет был на табло по завершении основного времени. Нас ждал овертайм. Третий для Испании на нынешнем Евро.

Не было похоже, что Италия не хочет доводить дело до серии пенальти. А вот Испания, уже имея такой положительный опыт, не планировала еще раз участвовать в "лотерее". По крайней мере моменты создавали только пиренейцы. По меньшей мере дважды Доннарумме и защитникам приходилось тушить настоящий пожар. "Адзурри" проснулись уже во втором экстра-тайме и даже забили. Берарди воспользовался пасом из глубины и мастерски отправил мяч в сетку. Проблема в том, что Доменико перед этим не выдержал линию офсайда. В конце концов, осторожность взяла верх. Серия одиннадцатиметровых должна была определить первого финалиста Евро-2020.

Кьеллини угадал жребий и выбирал ворота. Первые удары команды не реализовали. Локателли не смог переиграть Симона, а Ольмо пробил выше ворот. Ключевым стал четвертый удар испанцев. Мората, который спас от поражения в основное время, не реализовал решающий пенальти. Соперником Италии в финале Евро-2020 станет победитель поединка Англии и Дании.