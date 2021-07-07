Роберто Манчіні

Вік: 56 років

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Італії: 27 перемог, 9 нічиїх, 2 поразки

Італія – у фіналі чемпіонату Європи. Вчетверте у своїй історії. Попередній раз був не так вже й давно – 9 років тому. Тоді Скуадра Адзурра зазнала нищівного фіаско від Іспанії на НСК Олімпійський. Вчора вона вже взяла реванш у "Фурії" – нехай і в серії пенальті. До трофею, який підкорився італійцям лише у 1968-му, залишився останній крок.

Італія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 4:2) – відео голів та огляд матчу

Про фаворитизм цієї команди заговорили вже після першого туру. У матчі-відкритті Євро-2020 були розгромлені всього лише турки, проте стиль і переконливість, продемонстровані Скуадрою, справили вагоме враження. Надалі прогнози лише підтверджувались – "сині" розправилися зі Швейцарією і, навіть попри ротацію складу, здолали Уельс.

Перший серйозний спротив відчули в 1/8 – Австрія змусила Апенніни добряче похвилюватися. З Бельгією було не менш хвилююче, але, зважаючи на клас опонента, італійці отримали здебільшого компліменти за свою гру. І от – Іспанія. Божевільна ватага по-хорошому схибленого Луїса Енріке, який не боїться ризикувати з експериментами над складом. Високий пресинг, шалена інтенсивність, тотальний контроль м’яча і швидкі комбінації іспанців поставили Італію на межу вильоту. У Роберто Манчіні знайшовся план Б – терпіти. Його команда продемонструвала стійку психологію, не розвалилася, не посипалась навіть тоді, коли Мората зрівняв рахунок, коли здавалося, що суперник дотисне ще до закінчення основного часу.

Безперечно, Іспанія виглядала значно переконливіше та гостріше. Але хто взяв гору? На війні усі методи хороші. Вчора збірна Італії продемонструвала нам ще один свій козир – вона вміє не лише реалізовувати позиційну перевагу чи вибігати у кинджальні контратаки, а ще й відстоювати необхідний результат на характері. Спокій у серії пенальті (навіть Локателлі, який здрейфив при першому ударі, виглядав урівноваженим) – це теж досягнення головного тренера. Типові італійці у "лотереї" зовсім не такі, правда? Достатньо згадати цирк Сімоне Дзадза на попередньому Євро, чи трагічні промахи Баджо, Ді Б’яджо… Пенальті майже завжди ставали для Скуадри нездоланним бар’єром.

Що маємо зараз? Італія під керівництвом Манчіні не програє вже у 33 матчах поспіль! Остання поразка Адзурри датується вереснем 2018-го – від Португалії у Лізі націй (0:1). Тоді Роберто тільки розпочинав будувати нову команду. До актуальної серії причетна і збірна України. У жовтні 2018-го команда Шевченка приїхала до Генуї на товариський матч. Ми пропустили на старті другого тайму, потім зуміли зрівняти завдяки удару Маліновського, але не перемогу не замахнулися.

Один із секретів успішності збірної Італії дуже простий. Його днями озвучив сам Манчіні: "Гарний настрій — ключ у будь-якій роботі, а для нас – навіть в більшій мірі, оскільки це ж просто гра, в кінці кінців. Ну а якщо трапиться так, що ми заб'ємо більше за суперника, то навіть краще".

Тренерський стаж Роберто налічує понад 20 років. Він ставав чемпіоном Італії з Інтером та Англії – з Ман Сіті. Проте далеко не завжди випромінював таку впевненість. А поїхавши на Росію тренувати Зеніт, партнер Олексія Михайличенка по Сампдорії початку 90-х узагалі зганьбився – попри бездонну газпромівську казну. Весною 2018-го репутація Манчіні трималася лише на старих заслугах, тож пропозиція від італійської федерації виглядала якщо не безглуздою, то принаймні дуже ризикованою. Але тренер вишукано довів, що ще спроможний змінюватися і вдосконалюватись.

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