"Маркевич предсказывает нам вылет. Я ему отвечу – всегда люблю это делать. Не дождется – это раз.

"Пусть Луческу идет и не позорится": Маркевич предсказывает Динамо вылет из УПЛ – все из-за игры против СК Днепр-1

А второе – нужно уважать коллегу по тренерскому цеху, которому 77 лет. Он может не уважать меня, а на словах говорить, как он любит команду Динамо.

Луческу пришел в команду в трудные времена. Тогда они были непростые, а сейчас удвоились и утроились. Но, тем не менее, он придумал как держать команду на плаву во время войны. И в этом мы все ему помогли", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.

Напомним, после вылета от Бенфики из Лиги чемпионов и разгромного поражения от СК Днепр-1 (0:3) Мирон Маркевич посоветовал Луческу уйти на заслуженный отдых, а Динамо предсказал вылет из УПЛ. Накануне киевляне во втором матче сезона УПЛ уступили луганской Заре (2:3).

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