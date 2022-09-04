"Маркевич пророкує нам виліт. Я йому відповім – завжди люблю це робити. Не дочекається – це раз.

"Нехай Луческу йде і не ганьбиться": Маркевич пророкує Динамо виліт з УПЛ – все через гру проти СК Дніпро-1

А друге – треба поважати колегу з тренерського цеху, якому 77 років. Він може не поважати мене, а на словах казати, як він любить команду Динамо.

Луческу прийшов у команду у важкі часи. Тоді вони були непрості, а зараз подвоїлися і потроїлися. Але, тим не менш, він придумав як тримати команду на плаву під час війни. І в цьому ми усі йому допомогли", – сказав Суркіс у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після вильоту від Бенфіки з Ліги чемпіонів і розгромної поразки від СК Дніпро-1 (0:3) Мирон Маркевич порадив Луческу піти на заслужений відпочинок, а Динамо напророкував виліт з УПЛ. Напередодні кияни у другому матчі сезону УПЛ поступились луганській Зорі (2:3).

Зоря в меншості обіграла Динамо – Луческу поплатився за кадрові експерименти, киян покарали колишні гравці