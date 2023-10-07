"Мне позвонил Юрий Николаевич Вернидуб. И я подумал: "Все, теперь пойдет!". Но потом я не договорился с одним деятелем, который сейчас скрывается.

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Речь о Рафаилове. Вернидуб мне сказал: "Артем, ты знаешь, что мы футболистов на просмотр не берем, я хочу тебя видеть в команде". А тогда у них команда замечательная была: Петряк, Рафаэль, Деннис Боннавентуре, Пилявский.

Я приехал, он представил меня в раздевалке команде. А потом приехал Рафаилов и начал рассказывать: "Да у нас шесть человек на позиции в центре поля. Мы думали ты нападающий, если забил столько голов". Назвал мне условия. Я все это послушал, мне не понравилось, как он разговаривал. Как будто делает мне одолжение, что я получил приглашение в команду. Хотя я уже неделю потренировался с Зарей, мне очень нравилась работа с Вернидубом, его концепция. Но из-за Рафаилова я отказался", – рассказал Фаворов в интервью Українському футболу.

Напомним, Артем – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Черноморец, Оболонь, Зирку, Десну, датский Вайле и венгерский Залаэгерсег.

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