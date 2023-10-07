"Мені зателефонував Юрій Миколайович Вернидуб. І я подумав: "Усе, тепер піде!". Але потім я не домовився з одним діячем, який зараз ховається.

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Мова про Рафаїлова. Вернидуб мені сказав: "Артеме, ти знаєш, що ми футболістів на перегляд не беремо, я хочу тебе бачити в команді". А тоді в них команда чудова була: Петряк, Рафаель, Денніс Боннавентуре, Пилявський.

Я приїхав, він представив мене в роздягальні команді. А потім приїхав Рафаїлов і почав розповідати: "Та в нас шість людей на позиції в центрі поля. Ми думали ти нападник, якщо забив стільки голів". Назвав мені умови. Я все це послухав, мені не сподобалося, як він розмовляв. Наче робить мені послугу, що я отримав запрошення в команду. Хоча я вже тиждень потренувався з Зорею, мені дуже подобалася робота з Вернидубом, його концепція. Але через Рафаїлова я відмовився", – розповів Фаворов в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Артем – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Чорноморець, Оболонь, Зірку, Десну, данський Вайле та угорський Залаегерсег.

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