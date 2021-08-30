"Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается он в 20:00.

Минай – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча с тремя красными карточками от Монзуль

Поединок завершился около 19:00, а уже в 19:35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев из-за отсутствия света в аэропорту. Вот почему не было представителей клуба на послематчевом флеш-интервью", – сказал Денисов в программе "Великий футбол".

Напомним, в матче 6-го тура УПЛ Шахтер на выезде неожиданно расписал ничью с Минаем (1:1) и отпустил Динамо в турнурний таблицы уже на 3 пункта.

Шахтер в меньшинстве расписал сенсационную ничью с Минаем – Динамо оторвалось на три очка