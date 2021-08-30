"Ужгородський аеропорт працює таким чином, що закривається він о 20:00.

Минай – Шахтар – 1:1 – відео голів і огляд матчу з трьома червоними картками від Монзуль

Поєдинок завершився близько 19:00, а вже о 19:35 команда повинна була бути в літаку, щоб полетіти в Київ через відсутність світла в аеропорту. Ось чому не було представників клубу на післяматчевому флеш-інтерв'ю", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у матчі 6-го туру УПЛ Шахтар на виїзді несподівано втратив перемогу над Минаєм (1:1) і відпустив Динамо у турнурній таблиці вже на 3 пункти.

Шахтар у меншості розписав сенсаційну нічию з Минаєм – Динамо відірвалося на три очки