Златан находится не в оптимальном физическом состоянии – его беспокоит ахилловое сухожилие на левой ноге. Швед пропустит принципиальный поединок с Ювентусом в воскресенье, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Обычно Златан рвется в бой даже с незначительными проблемами, но теперь 39-летний форвард решил все же не рисковать, чтобы доиграть сезон. "На этот раз буду прислушиваться к своему телу и не буду думать, что я Супермен", – цитирует GdS Ибру.

Напомним, что Златан пропустил три из четырех стартовых матчей сезона из-за проблем со здоровьем, а против Лацио вышел и сразу забил гол.